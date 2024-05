Göçmen kaçakçılarına operasyon: 40 kişi gözaltında

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini bildirdi. Muğla'nın da Bodrum, Datça ve Fethiye ilçelerinde Yunanistan'ın ittiği, denizde sürüklenen toplam 91 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 8'si çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Can salının birindeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.