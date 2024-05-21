Kazadan sahneye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir gece önce trafik kazası geçiren oyuncular, ertesi gün "biletler satıldığı için seyirciye ayıp olur" diyerek sahneye çıktı. Balıkesir'de Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Konusuz Mutsuzluk" adlı oyunu için son provalarını alan oyunculardan Kübra ve Yiğit Şafak çifti evlerine dönerken motosikletle kaza yaptı. Ancak "her şeye rağmen ertesi gün oyuna çıktılar. Oyunu İstanbul'dan izlemeye gelen jüri ekibi Erbil Göktaş, Mustafa İri, Arzu Yanardağ ve Çisil Oral oyun sonrası iki oyuncudaki sargıların oyun gereği olduğunu zannettiler ama gerçeği öğrenince şaşırdı.

BÜYÜK SAYGI ÖRNEĞİ

Enjeksiyonla ağrılarını dindirmeye çalışarak oyuna çıkan oyuncular, oyunda aynı performansla görevlerini yerine getirdiler. Birinin kolunda birinin ayak parmağında çatlak olmasına rağmen, sahneye saygıları gereği oyuna çıkan oyunculara, gösterdikleri özveri karşısında duygulandığını belirten Ayvalık Belediye Tiyatrosu Direktörü Erkan Cılak, "İki oyuncu arkadaşımın kaza geçirdiklerini bilseydim oynatmazdım. Bir yandan da seyirciye ve sahneye olan iş ahlakları için de onlarla gurur duydum" dedi.