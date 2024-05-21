Üç gencin feci sonu

Balıkesir'de Burhaniye- İzmir kara yolunda Hasan Özkaya (22) idaresindeki 10 F 0501 plakalı otomobil, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yan yola geçti. Otomobil, Mustafa Kaya idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Korkunç kazada sürücü Hasan Özkaya, sokağa fırlayan köpeğe çarpmak istemese de bunu başaramadı.direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada Hasan Özkaya, Ali Yıldız ve Nazife Nehir Akyay feci şekilde can verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki sürücü Hasan Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA GÖTÜRDÜLER

Hayatını kaybeden 2 kişiyle birlikte araçta bulunan ve ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ecerel'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine acı haber ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.