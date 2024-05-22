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Haberler Balıkesir Yaralı olarak kurtulan genç kız yoğun bakımda

Yaralı olarak kurtulan genç kız yoğun bakımda

Balıkesir’deki korkunç kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel’in tedavisi devam ediyor.

SUAT SALGIN
Yaralı olarak kurtulan genç kız yoğun bakımda

BALIKESİR Burhaniye'de, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin yan yoldaki hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kazada yaralılardan Fatma Sıla Ecerel (18)'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Öte yandan sürücü Hasan Özkaya'nın (22) kazada hayatını kaybedenlerden Nazife Nehir Akyay (22) ile kısa bir süre önce sözlendiği, arkadaşlarıyla Ayvalık'a günübirlik tatile gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Öte yandan Hasan Özkaya'nın ve Ali Yıldız'ın cenazesi Havran'ın kırsal Köylüce Mahallesi'nde defnedildi.

Nazife Nehir Akyay - Ali Yıldız- Hasan Özkaya olay yerinde can vermişti.

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