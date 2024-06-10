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Haberler Balıkesir İnternetten sahte hesap açarak dolandırıcılık yapan 37 şüpheli yakalandı

İnternetten sahte hesap açarak dolandırıcılık yapan 37 şüpheli yakalandı

İnternet üzerinden sahte hesap açarak dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Balıkesir dahil 15 ilde 85 ekip, 190 personel ile düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İnternetten sahte hesap açarak dolandırıcılık yapan 37 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli satış yaptığı tespit edilen hesapları incelemeye aldı. Sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan sahte hesaplar üzerinden ürün ilanı oluşturdukları ve vatandaşı mağdur eden dolandırıcılara operasyon düzenlendi.

Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van'da 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 45 adet akıllı telefon, 38 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı/USB bellek, 24 adet banka kartı, 6 adet laptop bilgisayar, 15.940TL para ele geçirildi. Sorguları sonrası adli mercilere sevk edilen 37 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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