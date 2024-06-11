  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir’de sahte hesap operasyonu: 37 gözaltı

Balıkesir’de sahte hesap operasyonu: 37 gözaltı

HABER MERKEZİ
Balıkesir’de sahte hesap operasyonu: 37 gözaltı
BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırmak amacı ile internet üzerinden oluşturulan sahte hesapları mercek altına aldı. Alınan ihbarları değerlendiren polis timleri, vatandaşları dolandırmak amacı ile sahte satışlar yapan dolandırıcılara 15 ilde operasyon düzenledi. 85 ekip, 190 personel ile düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken 15'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 45 adet akıllı telefon, 38 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı/USB bellek, 24 adet banka kartı, 6 adet laptop bilgisayar, 15 bin 940 lira para ele geçirildi. Sorguları sonrası adli mercilere sevk edilen 37 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA