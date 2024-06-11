Balıkesir’de sahte hesap operasyonu: 37 gözaltı

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırmak amacı ile internet üzerinden oluşturulan sahte hesapları mercek altına aldı. Alınan ihbarları değerlendiren polis timleri, vatandaşları dolandırmak amacı ile sahte satışlar yapan dolandırıcılara 15 ilde operasyon düzenledi. 85 ekip, 190 personel ile düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken 15'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 45 adet akıllı telefon, 38 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı/USB bellek, 24 adet banka kartı, 6 adet laptop bilgisayar, 15 bin 940 lira para ele geçirildi. Sorguları sonrası adli mercilere sevk edilen 37 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.