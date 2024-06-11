Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kınık kırsal Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, Muzaffer E. kontrolündeki otomobil, virajı alamayıp uçuruma sürüklenerek takla attı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve acil müdahale ekipleri araç içerisinde bulunan Muzaffer E. ve Gültekin Ersöz'ün araçtan çıkarılması için çalışma gerçekleştirdi. Muzaffer E. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Gültekin Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti.