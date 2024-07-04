Damla Gönüllülük Hareketi Projesi Aydın’da başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi, gönüllülük ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Aydın'da gönüllülük faaliyetlerine başladı. Gençler, Aydın'da gerçekleştirdikleri çeşitli etkinliklerle topluma katkıda bulunuyor. Müze, cami ve esnaf ziyaretleri yaparak, kültürel ve sosyal bağlar güçlendiren gençler, Pınarbaşı'nda miniklerle bir araya gelerek eğlenceli etkinlikler düzenlediler. Gönüllülük faaliyetleri kapsamında gençler, önümüzdeki günlerde de çeşitli etkinliklere devam edecek olup; müze, şehitlik ve huzurevi ziyaretleri gerçekleştirecek, doğa yürüyüşleri yaparak ve çevre temizliği etkinliklerine katılacaklar.