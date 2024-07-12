Ormanlar Ateş Pervaneleri’ne emanet! Yangınlara 12 dakikada müdahale edebiliyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir adet merkezde, bir adet ise Edremit Kocakır Orman Deposundaki heliportta olmak üzere bölgede orman yangınları ile mücadelede 2 adet helikopter ve Balıkesir Edremit Koca Seyit Havaliman'nda konuşlu 2 adet Air Tractör yangın söndürme uçağı görev yapıyor.

Mi-8 tipi hafif ağılık sınıfında 3 ton su kapasitesi bulunan helikopter standart yakıt tankı ile 2 saat boyunca yangınlara havadan müdahale edebiliyor.

Yangın helikopterlerinin su ihtiyacını karşılamak üzere ise Balıkesir il genelinde 127 adet gölet ve baraj kullanılmakta. Ayrıca hava araçları sahil bölgelerinde ise denizden su alarak yangınlara etkin ve güçlü bir şekilde müdahale edebilmekte. Helikopterde Rus mürettebatın yanında Türk Pilot İsmail Karagülle ile Ormancı Süleyman Taşkın'da görev yapıyor.

Orman Bakanlığı bünyesinde orman yangılarıyla mücadelede hava araçlarının önemine değinen Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, "2024 yılı itibariyle hava araçlarımızın durumu Türkiye genelinde 14 adet İHA, 26 adet uçak ve 105 adet helikopterden oluşan bir filomuz bulunmakta Orman Genel Müdürlüğü'nün ve bu hava araçları vasıtasıyla Türkiye genelindeki tüm yangınlara müdahale edilmekte ve gözlenmektedir" dedi.