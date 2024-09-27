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Hücreleri yenilleyen o meyve! Erdek'te aronya üretimi başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kadın girişimcinin kendi imkanlarıyla ilk adımlarını attığı, güçlü bir antioksidan olan şifalı aronya meyvesinin üretimine başlandı.

İHA
Hücreleri yenilleyen o meyve! Erdek’te Aronya üretimi başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan bir kadın girişimci, kendi imkanlarıyla aronya meyvesi üretimine başladı. Ankara'da yaşayan Kimya Yüksek Mühendisi Elif Ünver'in girişimiyle, Erdek'e bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde satın aldığı arazide aronya ekimi gerçekleştirildi.

Hücreleri yenilleyen o meyve! Erdek’te Aronya üretimi başladı

Yaklaşık dört dönüm araziye ekilen aronya bitkisinden geçen yıl bir ton mahsul alındığını belirten Elif Ünver, bu yıl iki ton meyve elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nda kültüre alınmış tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği açısından öncü kabul edilebilecek bu girişim, Kapıdağ Yarımadası'nın ekolojik ve bitki çeşitliliği açısından ayrıca tarıma elverişli olduğunun bir katını olabilecek nitelikte.

Hücreleri yenilleyen o meyve! Erdek’te Aronya üretimi başladı

Ankara'dan gelerek Erdek'te arazi satın alıp aronya tarımı yapan Elif Ünver, bu girişimin Erdekli çiftçiler için de motivasyon kaynağı olması gerektiğini belirtti. Her türlü ekipmana ve imkana sahip çiftçilerin de bu tarz kazançlı yatırımlara yönelmesi gerektiğini vurgulayan Ünver, aronya bitkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Hücreleri yenilleyen o meyve! Erdek’te Aronya üretimi başladı

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

"Güçlü bir antioksidan olan aronya, serbest radikalleri temizleyerek toksinleri vücuttan atar, hücreleri yeniler, kanser hücreleriyle savaşır ve bazı türlerini yok eder. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının ilerlemesini durdurduğu, kalp ve damar rahatsızlıklarını tedavi ettiği ve sarı nokta hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Artık bu şifalı bitkinin üretimi ilçemizde de yapılmaktadır" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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