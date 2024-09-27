Hücreleri yenilleyen o meyve! Erdek’te Aronya üretimi başladı

Yaklaşık dört dönüm araziye ekilen aronya bitkisinden geçen yıl bir ton mahsul alındığını belirten Elif Ünver, bu yıl iki ton meyve elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nda kültüre alınmış tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği açısından öncü kabul edilebilecek bu girişim, Kapıdağ Yarımadası'nın ekolojik ve bitki çeşitliliği açısından ayrıca tarıma elverişli olduğunun bir katını olabilecek nitelikte.