İstenmeyen damat katliam yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde Murat Özer, ayrı yaşadığı eşi Nezihe Nurçin Özer ile barışmak için gittiği, kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın evinde katliam yaptı. Eşinin eve dönmek istememesi ve ailenin kararı desteklemesi nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada Murat Özer, eşi Nezihe Nurçin Özer, baldızı Gülçin Kaya, kayinvalidesi Sevim Kaya ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı bıçakladı. Gülçin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralılardan Sevim Kaya da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elinde kesikler oluşan Ali Rıza Kaya ile hayati tehlikesi bulunan kızı Nezihe Nurçin Özer'in tedavisine devam ediliyor. Murat Özer ise gözaltına alındı.