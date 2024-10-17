İki arkadaşı ölüm ayırdı

Balıkesir Gönen'de korkunç bir motor kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bir iş yerinin duvarına çarparak alev aldı. Meydana gelen kazada 1 kişi can verirken 1 kişi de ağır yaralandı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Feci kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Şener Uğur Sokak'ta meydana geldi. Umut Aşkınoğlu yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosiklet altında sıkışan Aşkınoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yalçın Kurt, alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla Aşkınoğlu ile Kurt alevlerden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Umut Aşkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Yalçın Kurt ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Aşkınoğlu'nun 3 ay önce evlendiği öğrenildi.