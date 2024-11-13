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Haberler Balıkesir Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sülfürik asit yüklü TIR, virajda kontrolden çıkarak şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp devrildi, yola sülfürik asit döküldü. Kabinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

DHA
Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'de, park halindeki 4 araca çarpıp devrilen, sülfürik asit yüklü TIR'ın kabininde sıkışan ve üzerine asit dökülen sürücü Oğuzhan Varol (33), hayatını kaybetti.

Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.30 sıralarında Dursunbey ilçesinde Kütahya yönüne giden Oğuzhan Varol idaresindeki 06 DB 2669 plakalı sülfürik asit yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp, devrildi.

Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Sürücü Varol, kabinde sıkıştı, yola sülfürik asit döküldü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol'un öldüğünü belirledi.

Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Oğuzhan Varol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılıp, Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Varol'un, memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Balıkesir’de sülfürik asit yüklü TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Öte yandan TIR'dan dökülen kimyasal madde ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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