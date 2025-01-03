Balıkesir’deki yangında iki minik kardeş sarılarak can verdi

Torunlarını kurtarmak için yangına müdahale etmeye çalışan babaanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı: "İçeri girmemi engellemeye çalıştılar. 'Hani çocuklar' diyorum, 'içerideler' dedim. 'Şuradan, ben geçeyim' dedim. Beni tutunca aşağı ittiler. Aşağı düşünce bağırarak geri geldim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor' diye bağırdım. Coşkun'u çağırdım.