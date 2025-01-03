Balıkesir’deki yangında iki minik kardeş sarılarak can verdi

Balıkesir'deki yangın gece saat 01.00 sıralarında kırsal Dereli Mahallesi'nde 2 katlı evin son katında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki yangın mahalline saat 01.22'de ulaşan ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.