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Balıkesir'deki yangında iki minik kardeş sarılarak can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde 2 katlı evde yangın çıktı. İçerideki torunu Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kaybeden babaanne, yaşadığı korknç anları anlattı. Torunlarının hayatını kurtarmak için alevlerin arasına dalan yaşlı kadına komşuları engel oldu. Yangın sırasında birbirine sarılarak can veren iki minik kardeşten geriye acı ve hüzün kaldı.

İHA

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Balıkesir’deki yangında iki minik kardeş sarılarak can verdi

Balıkesir'deki yangın gece saat 01.00 sıralarında kırsal Dereli Mahallesi'nde 2 katlı evin son katında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki yangın mahalline saat 01.22'de ulaşan ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir’deki yangında iki minik kardeş sarılarak can verdi

Torunlarını kurtarmak için yangına müdahale etmeye çalışan babaanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı: "İçeri girmemi engellemeye çalıştılar. 'Hani çocuklar' diyorum, 'içerideler' dedim. 'Şuradan, ben geçeyim' dedim. Beni tutunca aşağı ittiler. Aşağı düşünce bağırarak geri geldim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor' diye bağırdım. Coşkun'u çağırdım.

Balıkesir’deki yangında iki minik kardeş sarılarak can verdi

Beni içeriye sokmadılar. İçeride sarılmışlar birbirlerine, öylece kalmışlar içeriye girenler o şekilde görmüşler."
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay mahallinde incelemeler sürüyor. İki çocuğun hayatını kaybettiği yangın, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

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