Ege Denizi yeniden müsilaj tehlikesi altında

BANDIRMA Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilajın hızla yayıldığını belirterek, özellikle arıtmada ciddi bir iyileşme sağlanamadığını söyledi. Sarı, yaptığı açıklamada, 23 Ekim 2024'te Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilajın, 6 Kasım'da Marmara Adaları çevresi ile Tekirdağ kıyılarına, 13 Kasım'da İstanbul Prens Adaları'na, 5 Aralık'ta ise İzmit Körfezi'ne ulaşarak yaklaşık 7 hafta içinde bütün Marmara Denizi'ne yayıldığını belirtti.