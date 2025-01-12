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Haberler Balıkesir Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma kapandı

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

AA

Giriş Tarihi:

Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla Kazdağlarının yamaçlarından aşağı akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda birikintiler oluşturdu.

Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.

Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma kapandı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye giderek tıkanan menfezleri açmak için vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

Büyük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği kara yolunda küçük araçlar jandarma ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.

Bu arada, çoğunlukla yazlıkların bulunduğu bölgedeki evlerin büyük kısmının boş olduğu, yağış nedeniyle 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.

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