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Haberler Balıkesir 15 yaşında çocuk, tuvalette doğurduğu bebeği klozete attı!

15 yaşında çocuk, tuvalette doğurduğu bebeği klozete attı!

Balıkesir'de 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

DHA

Giriş Tarihi:

15 yaşında çocuk, tuvalette doğurduğu bebeği klozete attı!

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi.

15 yaşında çocuk, tuvalette doğurduğu bebeği klozete attı!

Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

15 yaşında çocuk, tuvalette doğurduğu bebeği klozete attı!

Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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