Balıkesir’de altın üretimi 2026 yılında başlıyor

Maden ve enerji alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için üç önemli gelişme gündemde. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, altın, bakır madenleri ile petrokimya alanındaki gelişmeler hakkında konuştu.

YENİ PROJELER YOLDA

Balıkesir İvrindi Güneş Altın Madeni Projesi'nde 2022 yılı içerisinde uluslararası standartlarda altın rezervi tahmin çalışması yapıldığını belirten Ermut, "Ekvator Prensipleri çerçevesinde yürütülen Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi çalışmaları devam etmektedir. 2026 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz. Kastamonu, Niğde gibi başka illerde de yoğun bir şekilde arama geliştirme (altın için) faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah, Balıkesir projesiyle birlikte bu projelerimizde de üretime peyderpey geçeceğiz" dedi. 2023'te Kastamonu Taşköprü Bakır Madeni Projesi kapsamında yapılan arama çalışmaları sonucu, yüksek tenörlü bakır keşif yapıldığını söyleyen Ermut, "Bu maden de hızla ekonomiye kazandırılacak. İskenderun'daki petrokimya yatırımı için ÇED raporu alındı. Projemiz hazır, ilgili ortaklarla görüşüyoruz. Anahtarı çevirecek durumdayız. Dolayısıyla, ülkemizin siyasi ilişkilerinin hâlihazırdaki güncel durumları da ilgili ülkelerle ciddi önem taşımakta. Biz bunların güncellemesine göre de ilgili ülkelerin hem fonları hem de bunla ilgili şirketlerle temastayız. En ideal zamanı işin açıkçası oluşturduğumuzda harekete geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.