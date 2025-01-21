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Haberler Balıkesir Sobaya döktüğü tiner bidonunun patlaması sonucu yaralandı

Sobaya döktüğü tiner bidonunun patlaması sonucu yaralandı

Balıkesir'de sanayide çalışan 26 yaşındaki F.D. sobaya bidonla tiner dökerken meydana gelen patlamada yaralandı. Tiner bidonunun patlaması sonucu vücudunda yanıklar meydana gelen talihsiz genç hastaneye kaldırıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Sobaya döktüğü tiner bidonunun patlaması sonucu yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde edinilen bilgilere göre, demir doğrama işletmesinde çalışan 26 yaşındaki F.D., iş yeri içerisinde sobaya bidon ile tiner dökerken tinerin parlaması sonucu bidon patladı. Patlamayla birlikte F.D.'nin vücudu alev aldı ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Olayı gören komşu iş yeri Acar Yangın Sistemleri'nin çalışanları, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobaya döktüğü tiner bidonunun patlaması sonucu yaralandı

Vücudunda yanıklar oluşan F.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası yaralı, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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