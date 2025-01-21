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Tanker devrildi, Bursa- İzmir otobanı trafiğe kapandı

Bursa-İzmir otobanı Karacabey ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan benzin tankeri devrildi. Devrilen benzin tankeri yolu tamamen kapatınca yaklaşık 25 kilometrelik trafik oluştu. Otoban trafiğe kapanırken ekipler çalışmasını sürdürüyor.

İHA

Giriş Tarihi:

Tanker devrildi, Bursa- İzmir otobanı trafiğe kapandı

Bursa-İzmir otobanı Karacabey ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan benzin tankeri devrildi.

Tanker devrildi, Bursa- İzmir otobanı trafiğe kapandı

Devrilen benzin tankeri yolu tamamen kapatınca yaklaşık 25 kilometrelik trafik oluştu. Otoban trafiğe kapanırken ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Tanker devrildi, Bursa- İzmir otobanı trafiğe kapandı

Bursa-İzmir otobanı Karacabey mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan benzin tankeri yola devrildi. Devrilen tanker yolu tamamen kapattı.

Tanker devrildi, Bursa- İzmir otobanı trafiğe kapandı

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kapanan yolda yaklaşık 25 kilometrelik trafik oluştu.

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