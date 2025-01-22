Sobaya tiner dökerken alev alev yandı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, demir doğrama işletmesinde çalışan 26 yaşındaki F.D., iş yeri içerisinde sobaya bidon ile tiner dökerken tinerin parlaması sonucu bidon patladı. Patlamayla birlikte F.D.'nin vücudunda 2. derece yanıklar oluştu. F.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası yaralı, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.