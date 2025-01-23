Balıkesir’de yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi

Balıkesir'de Edremit Ülkü Yolu'nda, saat 07.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçen İsmail Özdemir'in kullandığı 26 VF 908 plakalı kamyon, çöken yol nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü Özdemir, kendi imkanıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yolun altından geçen bir derenin yatağının değişimi ve yolun altının aşınması nedeniyle çökmenin yaşandığı belirlendi. Devrilen kamyon, vinçle kaldırıldı. Yol, onarım çalışmaları tamamlanana kadar trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.