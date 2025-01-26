İki grubun kavgasında kan aktı: 1 ölü 7 gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kavgada M.M. tarafından tabancayla vurulup hastaneye kaldırılan Yılmaz Kirpi (23) yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün Reşadiye Mahallesi 8000 Sokak'ta meydana geldi. Aileleri husumetli oldukları öne sürülen Yılmaz Kirpi ile M.M. arasında tartışma çıktı. Tarafların arkadaşlarının da karıştığı arbede sırasında iddiaya göre, M.M. ruhsatsız tabancasıyla Kirpi'ye ateş ederek, ağır yaraladı.Yılmaz Kirpi ambulansla hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, üzerinde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ve 100 mermi bulunan M.M. ile kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.