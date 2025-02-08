Balıkesir’de fabrika işçilerini taşıyan servis kaza yaptı

Gönen ilçesi Buğdaylı mevkiinde meydana gelen servis kazasında 4 işçi yaralandı. Gönen'de faaliyet gösteren rüzgar enerjisi parçaları üreten bir firmaya ait 10 S 10058 servis 18 işçi ile birlikte Buğdaylı mevkiinden geçerken yağışın da etkisi ile yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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