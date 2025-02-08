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Haberler Balıkesir Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan servis kaza yaptı

Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan servis kaza yaptı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde içerisinde 18 işçinin bulunduğu servis yoldan çıkarak refüje çarptı. İşçilerden 4'ü yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de fabrika işçilerini taşıyan servis kaza yaptı

Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Minibüste bulunan 18 işçiden 4'ü yaralanırken, facia ucuz atlatıldı.

Balıkesir’de fabrika işçilerini taşıyan servis kaza yaptı

Gönen ilçesi Buğdaylı mevkiinde meydana gelen servis kazasında 4 işçi yaralandı. Gönen'de faaliyet gösteren rüzgar enerjisi parçaları üreten bir firmaya ait 10 S 10058 servis 18 işçi ile birlikte Buğdaylı mevkiinden geçerken yağışın da etkisi ile yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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