Balıkesir’de deniz çekildi, 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluştu. Çekilme, bazı vatandaşlarda endişeye sebep oldu.

Burhaniye Ören sahilinde yürüyen vatandaşlar çekilmenin ardından ortaya çıkan antik limanı seyrederken, limanın taşlarına ise kuşlar kondu.

Antik limanı izlemeye gelen inşaat ustası Kemal İşi, "10 senedir buradayım ben. Buraya yürüyüş yapmaya geliyorum. On senede denizin çekildiğini gördüm ancak, bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da antik limanın üzerinde yürüme şansım oldu" dedi.

Marangoz Hamdi Mengi ise, "Doğma büyüme Burhaniyeliyim. Ören'de buralarda çok yürüdük koştuk. Ama batık limanı ilk defa bu kadar çekilmiş vaziyette gördük. Pazar günü olmasına rağmen gezdik, araştırma yaptım. Deniz patlıcanları gördük. Yengeçler gördük. İnşallah, afet habercisi değildir. Bu kadar çok çekildiğine ilk defa şahit oluyorum" diye konuştu.