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Haberler Balıkesir Kadın kuaförünün organları 3 kişiye umut oldu

Kadın kuaförünün organları 3 kişiye umut oldu

Balıkesir’de çalıştığı sırada fenalaşan kadın kuaförü 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Topal'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

DHA

Giriş Tarihi:

Kadın kuaförünün organları 3 kişiye umut oldu

Gönen ilçesinde 7 Şubat günü kadın kuaförü Meliha Topal, iş yerinde çalışırken fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki Meliha Topal'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Topal'ın ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

KARACİĞERİ İLE BÖBREKLERİ BAĞIŞLANDI

Melike Topal'ın ameliyatla alınan karaciğeri Antalya'ya, 2 böbreği de Bursa'ya nakil sırası bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Meliha Topal, bugün Gönen'deki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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