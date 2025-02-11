  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Balıkesir’de vatandaşları gasbeden 5 şahıs yakalandı

Balıkesir’de vatandaşları gasbeden 5 şahıs yakalandı

Balıkesir’de sahte polis kimliği gösterip vatandaşları gasbeden 5 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların İstanbul'dan geldikleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra da İstanbul’a kaçtıkları belirlendi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Balıkesir’de vatandaşları gasbeden 5 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Karesi ilçesi Ege Mahallesi'nde 4 şahsın sahte polis kimliği gösterip, kimlik kontrolü yaptıkları vatandaşları tabanca gösterip darp ederek toplam 57 bin TL paralarını gasbettiği, odaya kilitleyerek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, 37 ayrı güvenlik kamerası 145 saatlik görüntü incelemesi ve analizi, PTS ve KGYS görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu şüpheli şahısların Balıkesir'e İstanbul'dan geldikleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.

Balıkesir’de vatandaşları gasbeden 5 şahıs yakalandı

Olayı gerçekleştiren şahısların C.A., İ.Y, Ş.G., F.G. ve A.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Alınan arama ve yakalama kararları gereğince 5 Şubat 2025 günü İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde olaya karışan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir’de vatandaşları gasbeden 5 şahıs yakalandı

Yapılan aramalarda olayda kullandıkları 2 sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilerek 5 şüpheli tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA