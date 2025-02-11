Balıkesir’de vatandaşları gasbeden 5 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 17 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Karesi ilçesi Ege Mahallesi'nde 4 şahsın sahte polis kimliği gösterip, kimlik kontrolü yaptıkları vatandaşları tabanca gösterip darp ederek toplam 57 bin TL paralarını gasbettiği, odaya kilitleyerek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, 37 ayrı güvenlik kamerası 145 saatlik görüntü incelemesi ve analizi, PTS ve KGYS görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu şüpheli şahısların Balıkesir'e İstanbul'dan geldikleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a kaçtıkları belirlendi.

Olayı gerçekleştiren şahısların C.A., İ.Y, Ş.G., F.G. ve A.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Alınan arama ve yakalama kararları gereğince 5 Şubat 2025 günü İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde olaya karışan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullandıkları 2 sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilerek 5 şüpheli tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.