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Haberler Balıkesir Balıkesir'de şeritten çıkan kıvılcım kereste deposunu yaktı

Balıkesir'de şeritten çıkan kıvılcım kereste deposunu yaktı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste deposunda yangın çıktı. İtfaiye, Orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de şeritten çıkan kıvılcım kereste deposunu yaktı

Olay, saat 21.00 sıralarında Dursunbey Aşağı sanayi bölgesinde bulunan Keresteciler Sitesi'nde Abdullah Mertoğlu'na ait kereste fabrikasında meydana geldi. Çalışan şeritten çıkan kıvılcım yangına sebep oldu.

Balıkesir’de şeritten çıkan kıvılcım kereste deposunu yaktı

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Dursunbey itfaiye ekipleri, Dursunbey Orman işletmesi, Dursunbey Belediye ekipleri yangına müdahale etti.

Balıkesir’de şeritten çıkan kıvılcım kereste deposunu yaktı

Yangın ekiplerin büyük çabası sonrası çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu kereste deposunda büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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