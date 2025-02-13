C-130 operasyonu

FARKI ORTAYA KOYDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir AVM'de düşerek başını çarpan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in yaşadığı ambulans ve hastane çilesi gündemdeki yerini korurken, Balıkesir'de ülkemizin sağlık alanında geldiği noktayı ve cana verilen değeri ortaya koyan bir olay gerçekleşti. Gönen ilçesinde çalıştığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 2 çocuk annesi Meliha Topal'ın (48) organları, Bursa ve Antalya'daki 3 hastaya umut oldu.

Yakınları tarafından organları bağışlanan Meliha Topal, artık başka bedenlerde yaşayacak.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Topal'ın 2 böbreği Bursa'ya gönderilmek üzere ameliyatla alınırken karaciğeri ise Antalya'da acil olarak nakil bekleyen 2 çocuk annesi Ayşe Kılınç'a nefes kesen bir operasyonla ulaştırıldı.

Buzlanma nedeniyle helikopter ve küçük uçaklar Balıkesir Havalimanı'na inemeyince Milli Savunma Bakanlığı'nca C-130 askeri kargo uçağı yönlendirildi.

Balıkesir'de hava şartlarının uygun olmaması üzerine zamanla yarışılan bu nakil için Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine TSK, Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağını görevlendirdi. Dev uçakla Antalya'ya ulaşan karaciğer, başarılı bir ameliyatla Kılınç'a nakledildi.

Ayşe Kılınç, "Çok iyiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜK

2 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan Ayşe Kılınç'a yapılan ilk nakil başarısız olunca 12 saat içinde yeniden nakil olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Bursa'dan Balıkesir'e giden ekip bağışlanan karaciğeri gece 03.30'da ameliyatla aldı. Kılınç, devlet seferberliği ile ikinci kez hayata bağlandı. Nakli yapan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Devletimiz çok büyük. Bu süreç vatandaşa verilen değeri gösteriyor" dedi.