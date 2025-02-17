Husumetlisini sokak ortasında öldürdü! Korkunç anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.A., sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.