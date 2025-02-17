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Haberler Balıkesir Husumetlisini sokak ortasında öldürdü! Korkunç anlar kamerada

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü! Korkunç anlar kamerada

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün akşam saatlerinde M.K. ve husumetlisi G.A. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. M.K., bıçakla G.A.'yı yaralayıp, olay yerinden kaçarken yaralı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

Giriş Tarihi:

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü! Korkunç anlar kamerada

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi M.K. tarafından bıçakla öldürüldü. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü! Korkunç anlar kamerada

Olay, saat 17.45 sıralarında Altıeylül ilçesine bağlı Dinkçiler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K. ile husumetli olduğu G.A. arasında, G.A.'nın çalıştığı iş yerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerine bıçak çekti. M.K., bıçakla G.A.'yı sağ göğüs bölgesinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Husumetlisini sokak ortasında öldürdü! Korkunç anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.A., sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından kaçan M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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