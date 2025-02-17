İlçe Başkanı Akın’dan deprem projesine tepki

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, Balıkesir'i deprem güvenliği yüksek bir şehir haline getirme hedefi doğrultusunda başlatılan "Depreme Dirençli Balıkesir" projesine tepki gösterdi. Projede, Ayvalık'ın bulunmamasına tepki gösteren Akın, "Çalışmaların yapılacağı ilçeler Altıeylül, Karesi, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Edremit ve Burhaniye olarak belirlenmiş" dedi. Ayvalık'ın bu çalışmalara dahil edilmediğini kaydeden Betül Akın, "Santorini merkezli depremlerin büyük bir tehdit oluşturduğu şu günlerde kentimizi bu bağlamda önemsiz gören Büyükşehir Belediyesi'ni bu ilçeleri hangi kriterlere göre belirlediğini merak ediyoruz" dedi