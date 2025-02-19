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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 4 araç bulundu

Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 4 araç bulundu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 4 araçla ilgili polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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Balıkesir’de yediemin otoparkından çalınan 4 araç bulundu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gömeç'teki yediemin otoparkından 4 aracın çalınmasının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, çalınan araçların çekici yardımıyla Bursa'ya götürüldüğü belirlendi.

Balıkesir’de yediemin otoparkından çalınan 4 araç bulundu

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında yakalandı.

Balıkesir’de yediemin otoparkından çalınan 4 araç bulundu

Balıkesir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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