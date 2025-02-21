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Balıkesir'de 34 yolcusu bulunan otobüste yangın

Balıkesir'de seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde sabaha karşı yangın çıktı. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etmesinin ardından alevler ekipler tarafından söndürüldü.

İHA

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Balıkesir’de 34 yolcusu bulunan otobüste yangın

Balıkesir'de Savaştepe Soma arası İstanbul - İzmir Otoyolu üzerinde çıkan otobüs yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe Grup Amirliği personeli ve 112 Sağlık ekipleri müdahale etti. Otobüs şoförü yangın çıkınca otobüsü yol kenarına çekerek, 34 yolcuyu tahliye etti. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekiplerce yangın söndürüldü.

Balıkesir’de 34 yolcusu bulunan otobüste yangın

Yangın sebebiyle otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü. Otobüste bulunan 34 yolcuda sağlık ekiplerince yapılan kontrolde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Otobüs yangını ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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