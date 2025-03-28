Burhaniye MMY’da Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Bölümü Açılıyor

Kurumsal Bilişim Uzmanlığı bölümü, günümüz iş dünyasının dijital dönüşüm ihtiyacına yönelik olarak özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip bireyler yetiştirecek. Program kapsamında, veri yönetimi, siber güvenlik, kurumsal yazılım çözümleri, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi alanlarda kapsamlı dersler verilecek. Burhaniye MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Burhaniye Meslek Yüksekokulu olarak kendilerine yeni bir vizyon belirlediklerini ve bu kapsamda bilişim teknolojileri alanında eğitim imkanlarını genişletmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Bezirgan, "Kurumsal Bilişim Uzmanlığı programı ile öğrencilerimizi çağın gerektirdiği dijital yetkinliklerle donatarak sektörde aranan bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz. Gelecek dönemlerde teknoloji konusundaki hamlelerimiz devam edecek. Burhaniye'yi Balıkesir'in teknoloji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Yeni programın açılmasında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun kurumumuza vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Yeni programımız üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun'' dedi. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabulüne başlanması planlanan Kurumsal Bilişim Uzmanlığı bölümü, Türkiye'de sadece iki üniversitede mevcut olup, üçüncüsü Burhaniye'de açılmış oldu. Program, teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, çözüm odaklı ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Yeni bölümün Burhaniye ve çevresinde bilişim sektörüne canlılık kazandırması bekleniyor