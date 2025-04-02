Silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otoparkta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay gece saat 01.00 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesinde Turgut Reis Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Otoparkın yıkama bölümündeki ofis kısmında bir şahsın silahla vurulduğu ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, 16 yaşındaki Yiğitcan Tanrıkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde bir tüfek ele geçirildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olayın zanlısının 17 yaşındaki B.Ş. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla B.Ş. ile olayla bağlantılı olduğu düşünülen Y.T. (19) ve Z.E. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.