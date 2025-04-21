‘Yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorlar’

Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, bazı siyasi yapıların milli iradeyi yok sayan bir tutum içinde olduğunu belirterek, yapılan yolsuzlukların üstünü örtmek için hukuki sürecin sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

'SÜREÇ SABOTE EDİLİYOR'

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi 1 yıllık faaliyetlerinin lansmanını yapacakmış. Yapılan hiçbir faaliyet yok. Konserler ve heykeller dışında hizmet adına hiçbir şey yapılmadı. Her şeye değiştirdikleri logoyu yapıştırıyorlar. Bu algı oyununu Balıkesirli yemez" dedi.

Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlere değindi. Uygur, bazı siyasi yapıların milli iradeyi yok sayan bir tutum içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Yaptıkları yolsuzlukların üstünüm örtmek için hukuki süreci sabote ediyorlar. Bu süreçte milletin polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine düşmanca bir tutum sergileniyor. Bir siyasi partinin genel başkanı bu tutuma alet oluyor. Türkiye bunu gördü, şahit oldu. Ama bu milletin feraset sahibi CHP'lileri de bu zihniyetin notunu verecektir."