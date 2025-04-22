Balıkesir’de esrarengiz son! Polislere ’annem uyuyor’ dedi öldüğü saptandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşanan ölüm olayı herkesi şok etti. Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ayten M. (75), komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi. Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti. Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı. Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye 'annen nerede' diye soru soran polisler, 'içeride uyuyor' cevabı aldı. Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M. önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M.'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.