Balıkesir’de yaşlı adam ’polis ve savcı’ yalanına 7 milyon lira kaptırdı! Kurye 83 yaşındaki başka bir mağdur çıktı

Dolandırıldığını fark eden yaşlı adam şikâyetçi olması sonrası harekete geçen Balıkesir Emniyeti, titiz çalışmaları sonucunda 5 şüpheli şahsıda tespit etti. 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 5 şüpheli şahısta yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olay, 03.03.2025 günü Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulunan 82 yaşındaki F.D.'nin şikâyetçi olmasıyla başladı. F.D.'yi arayan polis-savcı olarak tanıtan şahısların kimlik bilgilerinin kullanılarak bankadan 5 milyon TL çekildiğini, bu parayla altın ve ziynet eşyası alındığını, evde bulunan altın, ziynet eşyası ve para üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını, ne kadar altın, ziynet eşyası ve para varsa gelen görevliye teslim etmesi gerektiğini, şüphelilere operasyon yapılacağını, operasyonun gizli olduğunu kimseye bilgi verilmemesi gerektiğini söyleyerek ve kendisinin ve çocuklarının bu zamana kadar ki tüm birikimi olan yaklaşık 6 milyon TL tutarında altın ziynet eşyası ve dövizi bastonlu 80'li yaşlarda yaşlı bir şahsa elden teslim ettiğini ortaya çıktı.