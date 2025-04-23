  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Balıkesir Polislere 'Annem uyuyor' demişti! Balıkesir'deki şüpheli ölüm olayı aydınlandı

Polislere 'Annem uyuyor' demişti! Balıkesir'deki şüpheli ölüm olayı aydınlandı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Ş.M. eve gelen polislere 'annem uyuyor' yanıtını veren ancak kontrollerde annesinin hayatını kaybettiği belirlenen şüpheli ölüm olayında gerçek ortaya çıktı. Yaşlı kadının 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenirken Ş.M.'nin de uyuşturucudan araması olduğu öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Polislere ’Annem uyuyor’ demişti! Balıkesir’deki şüpheli ölüm olayı aydınlandı

Balıkesir ilginç bir şüpheli ölüm olayına sahne oldu. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36) 'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.

Polislere ’Annem uyuyor’ demişti! Balıkesir’deki şüpheli ölüm olayı aydınlandı

Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polislere ’Annem uyuyor’ demişti! Balıkesir’deki şüpheli ölüm olayı aydınlandı

Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği iş yerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psikolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA