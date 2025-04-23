Polislere ’Annem uyuyor’ demişti! Balıkesir’deki şüpheli ölüm olayı aydınlandı

Balıkesir ilginç bir şüpheli ölüm olayına sahne oldu. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36) 'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.