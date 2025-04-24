Cinayet şüphelisi uyuşturucudan cezaevine gönderildi

2 hafta önce hayatını kaybettiği düşünülen Ayten M.'nin yapılan otopsisinde normal ölüm dolayısı ile hayatını kaybettiği anlaşıldı. Annesinin cesediyle evde 2 hafta yaşayan ve cinayet şüphesi ile gözaltına alınan kadının oğlu Ş.M. için salıverilme kararı çıkmıştı ki, uyuşturucudan aranması olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde haftalardır kendisinden haber alınamayan Ayten M.'nin evine girilmiş, kadının günler önce öldüğü ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıkmıştı. Ölümle ilgili kadının gözaltına alınan oğlu Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı.