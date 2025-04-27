Balıkesir’de asansör boşluğuna düşen kadın kurtarıldı

Olay 112 İhbar üzerine gidilen Karesi İlçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Şehit Mustafa Dinçer Caddesi No:70 adresinde meydana geldi. Kimliği belirlemeyen yaşlı bir kadın gece yarısı inşaat halinde olan binaya girdi.

Gece karanlığında inşaatın asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan uzun uğraşılar sonrası sedye ve ip yardımı ile boşluktan kurtarıldı. Yaşlı kadın yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.