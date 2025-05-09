Balıkesir’de acıdan doğan umut

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni Hatice Kuşdemir'in (43) organları, 4 kişiye nakledilecek. Burhaniye 2 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hatice Kuşdemir, geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanamasının ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kuşdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin organ nakli birimi, Kuşdemir'in ailesiyle görüştü. Ailenin organ nakline onay vermesinin ardından Kuşdemir'in böbrekleri ve karaciğeri operasyonla alındı. Böbrekler ve karaciğerin 4 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Hatice Kuşdemir için Burhaniye Devlet Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Törene 112 Acil Servis ekipleri, hastane çalışanları ve yakınları katıldı.

Kuşdemir için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Ardından Bahçelievler Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Kuşdemir'in naaşı, Geriş Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta hayata veda eden 1 çocuk annesi Hatice Kuşdemir'i öğrencilik yıllarından itibaren tanıyan meslektaşları, onun çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile anıldığını ifade ettiler.

'ÇOK ÇALIŞKANDI'

BALIKESİR Sağlık Sen Şube Başkanı Nihat Erzi, "Maalesef yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı kaybettik. Tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten görevini çok iyi yapan bir arkadaşımızdı." dedi.

Erzi, Kuşdemir'in organlarının bağışlanmasına ilişkin, "Büyük bir umutla organ bağışı bekleyen arkadaşlarımıza organlarını bağışlamış oldu. Bu yüzden de ailenin almış olduğu karardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Çok iyi bir arkadaşımızdı, çok çalışkandı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin" ifadesini kullandı.