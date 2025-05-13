Balıkesir'de Anneler Günü'nde yürek yakan kaza! İzmir'e dönüş yolunda can verdi

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Bergin Serdar'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği 35 CGK 527 plakalı otomobil, dereye uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serdar ile yanındaki çocukluk arkadaşı Yağız B. hastaneye kaldırıldı.