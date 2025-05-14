Balıkesir’de ilk defa latarjet omuz ameliyatı gerçekleştirildi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde ilk defa Latarjet Omuz ameliyatı gerçekleştirildi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan basın açıklamasında daha önceden yaklaşık on beş defa omuzu çıkan ve başka İllerde bulunan özel hastanelerde üç defa ameliyat olan hasta şikayetlerinin geçmemesi ve omuzunun tekrar çıkması üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvurdu. Hastanın yapılan muayenesi ve tetkikleri sonucu, hastanın omuz ekleminde aşırı kemik dokusu kaybı mevcut olması sebebiyle "Latarjet omuz ameliyatı" planlandı.

Balıkesir'de ilk defa uygulanan bu yöntem Doç. Dr. Özgün Karakuş ve Op. Dr. Fatih Işık tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta bir gün sonra taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, "Ameliyat öncesi ve sonrası desteğini esirgemeyen anestezi ekibine, servis, ameliyathane ve yoğun bakım ekibine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" açıklaması yaptı.

LATARJET OMUZ AMELİYATI NEDİR?

Latarjet prosedürü, travmatik omuz çıkığı (çıkıkları) sonrasında kemik hasarı oluşan bir omuza kemiksel stabilizasyon sağlamak için yapılan cerrahi bir prosedürdür. Ameliyat kemik kaybını geri kazandırır ve ön tarafta bir kas askısı sağlar. Latarjet ameliyatı, önemli kemik kaybı nedeniyle omuz instabilitesi (sabit olmayan) yaşayan hastalarda önemli ve sıklıkla önerilen bir omuz ameliyatıdır.