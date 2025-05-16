Trafikte makasın sonu felaket oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya makas atan sürücünün sebep olduğu belirtildi. İzmir istikametinden Çanakkale'ye doğru seyir halindeki 74 yaşındaki H.M. idaresindeki araç ile 56 yaşındaki H.İ. isimli sürücünün kullandığı araçların arasına makas atarak girdiği öne sürülen 35 yaşındaki H.K.'nin idaresindeki otomobil çarparak, takla attı.

TUTUŞARAK YANDI

Çarpışmanın etkisiyle araç tutuşarak yanmaya başladı. Araçta çıkan yangın kaza mahalline çok kısa sürede ulaşan ekipler tarafından söndürüldü. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan 34 ZG 805 plakalı araç ise emniyet şeridinde seyir halindeki 45 yaşındaki A.K. idaresindeki 10 ASE plakalı motosiklete vurarak durabildi. Zincirleme kazada, 34 plakalı otomobilin sürücüsü H.M. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan G.M. ve motosiklet sürücüsü A.K. ile makas attığı için kazaya neden olduğu öne sürülen H.K. isimli sürücü yaralandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.