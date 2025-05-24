Balıkesir'de Dilruba Çetin'i gözünü kırpmadan öldürmüştü! Katili, eniştesi saklamış

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Dilruba Elif Çetin'in cenazesi yarın Antalya'da toprağa verilecek. Yeğeninin ölüm haberini alınca Erdek'e gelen teyze Nuriye Akyol, Dilruba Elif'in ölen annesinin yanına defnedileceğini söyledi.

Öte yandan polis, kaçan Burak İnci ile onu saklayan eniştesini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak İnci ile eniştesi, dün akşam Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne çıkarıldı. İfadesinin ardından Burak İnci tutuklandı, eniştesi serbest bırakıldı.