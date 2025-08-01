CHP’li Gönen Belediye Başkanı’na suç duyurusu

BALIKESİR'İN Gönen ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Palaz hakkında görevini kötüye kullanma, işçilere mobbing uygulama, haksız gerekçelerle işten çıkarma ve kamu zararına neden olma iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Özcan, 8 Nisan 2024 tarihinde Palaz'ın mazbatasını almasının hemen ardından "motivasyon eksikliği ve düşük performans" gerekçesiyle işten çıkarıldı. Şikayet dilekçesinde yer alan iddialara göre, işten çıkarma kararının arkasında herhangi bir performans sorunu değil, sistematik mobbing ve sendikal baskı olduğu ileri sürüldü.