Ölen kadının organları 5 hastaya hayat oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının organları 5 hastaya umut oldu. Hayatını kaybeden Şükran Çınar'ın ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle harekete geçen Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimliği, durumu Bursa Organ Nakli Koordinatörlüğüne bildirdi. Kısa sürede Bursa ve İstanbul'dan gelen iki ayrı ekip, Çınar'dan karaciğer, göz korneaları, iki böbrek, ilik ve femur kemiğini aldı. Ölen kadından alınan organların Bursa ve İstanbul'daki 5 hastaya nakledileceği öğrenildi. Ölen kadının eşi İsmet Çınar ise, aynı gün önce annesini, birkaç saat sonra da eşini kaybettiğini aktardı. Çok üzgün olduğunu dile getiren Çınar, şunları söyledi: "Sağlığında eşimle yaptığımız sohbetlerde, organların insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu her defasında konuşurduk. Vefat ettikten sonra doktorun bana organ bağışı konusunu hatırlatmasıyla, tereddütsüz kabul ettim. Bildiğim kadarıyla eşimin organları 5 insana hayat verecek. Organ nakli konusunda herkesin farkındalığa sahip olması gerektiğini düşünüyorum."