Ayvalık’ta zeytinli Türk kahvesi üretildi

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı üretim firması, yenilikçi bir ürün olan zeytinli Türk kahvesiyle dikkat çekiyor. Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek öncülüğünde geliştirilen zeytinli Türk kahvesi, yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor. Ayvalık'taki aileye ait zeytinliklerden elde edilen mahsullerle üretilen zeytinyağlarını yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden firma, daha önce ürettiği zeytinli Türk lokumunun yanına zeytinli Türk kahvesini de ekledi.