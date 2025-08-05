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Balıkesir'de tarihi bina yandı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi bir binada yangın çıktı. Ekipler 2 saatte yangını kontrol altına alırken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Balıkesir’de tarihi bina yandı!

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'ndeki 2 katlı tarihi binada yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Balıkesir’de tarihi bina yandı!

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı binadaki yangın, ekipler tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Binada büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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